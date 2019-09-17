Президент РФ предложил Саудовской Аравии закупить российские ЗРК

"Что касается помощи Саудовской Аравии, то в том же Священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству этой страны достаточно принять мудрое государственное решение, так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300 и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - сказал Путин.

Ранее 14 сентября дроны атаковали два саудовских нефтяных объекта. Ответственность за нападение на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

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