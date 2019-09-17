Домой на "гелендвагене": Кокорин и Мамаев на свободе

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные после драк в центре Москвы, вышли на свободу по УДО. Игроки провели за решеткой почти год.

Кроме самих спортсменов, освободили и брата Александра - Кирилла Кокорина. В октябре прошлого года они вместе оказались в одной компании и стали участниками двух потасовок.

Сначала избили на улице водителя корреспондента "Первого канала" Виталия Соловчука, а потом перебрались в кафе, где уже досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку и гендиректору НАМИ Сергею Гайсину, который пытался успокоить зачинщиков драки.

Что же со спортсменами будет дальше? Смотри в нашем видео.

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