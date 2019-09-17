Режиссер из Узбекистана Эркинов: статуэтка "ТЭФИ" всегда была для меня стимулом

Кинорежиссер из Узбекистана Муззафар Эркинов рассказал Sputnik Молдова о детской мечте принять участие в фестивале "ТЭФИ" и о сериале, который представляет в Кишиневе.

Как рассказал собеседник, Узбекистан участвует впервые в категории сериалов. В этом году представители этой страны привезли два сериала – "Мачеха" и "Саодат".

"Организаторская работа – прекрасная. Нас хорошо встретили. Спасибо молдавской стороне, которая великолепно все организовала. Наш фестиваль проходит второй день. Очень все красиво", - сказал Эркинов.

Режиссер сериала "Саодат" также отметил, что премия "ТЭФИ" появилась в 1994 году.

"Когда я был еще школьник, только восхищался статуэткой, а сейчас я - уже участник. Был бы очень рад получить статуэтку, потому что это моя мечта. На прошлой неделе "Саодат" получил гран-при международного кино-телефестиваля "Славянская сказка" в Болгарии. Но "ТЭФИ" для меня более дорог, потому что эта статуэтка всегда была для меня стимулом", - рассказал Эркинов.

Представленный сериал, по его словам, озаглавлен по имени главной героини, учительницы Саодат.

"У нее умирает мать, затем отец, но , несмотря на это, она продолжает жить. В конце у нее все будет отлично. Сериал "Саодат" о человечности, о гуманизме, о полноценной семье, чего сейчас нет в Европе. Это работа о чувствах, как те, что испытывает сын к отцу или мать к ребенку. У нас в Узбекистане семья священа. "Саодат" рассказывает именно об этих ценностях", - заключил собеседник.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

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