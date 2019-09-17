Режиссер из Армении Аршакян: большая честь - участвовать в "ТЭФИ-Содружество"

Режиссер и продюсер из Армении Елена Аршакян рассказала Sputnik Молдова, как стала участником фестиваля "ТЭФИ - Содружество", проходящего в Кишиневе.

Собеседница пояснила, что ее пригласили участвовать, увидев армянский сериал на русском языке "Превыше чести".

"Для меня большая честь участвовать в этом фестивале. Во-первых, я знакомлюсь со многими людьми. Мне очень интересно тут. Очень рада, что наш проект "Превыше чести" участвует в фестивале. Надеюсь, мы получим награду", - сказала Аршакян.

Режиссер рассказала, что когда создавали сериал, то снимали его не для участия в фестивалях.

"Но я буду очень рада, если этот сериал посмотрят мои коллеги и оценят его. Наш сериал – специфический. Он о чести. В Армении очень ценится честь человека, честь семьи. Честь и любовь находятся здесь на первом месте. Мы в сериале говорим и о традиционных армянских ритуалах, которых в мире уже нет", - заключила Аршакян.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

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