Продюсер: люди устали от политики, им нужны эмоции

В рамках проходящего в Кишиневе фестиваля "ТЭФИ-Содружество" корреспондент Sputnik Молдова встретился с известным российским продюсером, который рассказал, почему люди должны смотреть сериалы.

Необыкновенные эмоции, волнение конкурсантов, интересные сюжеты – все это принес участникам, гостям и членам жюри фестиваль "ТЭФИ-Содружество".

На форуме присутствовали известные российские продюсеры, с одним из которых – Альбертом Рябышевым встретилась корреспондент Sputnik Молдова.

"Для нас это – не первый фестиваль, мы уже участвовали во Франции, где Анна Михалкова получила приз за лучшую женскую роль. Мы получили приз Ассоциации кино и телевидения России за лучший мини-сериал (сериал "Обычная женщина"). Анна Михалкова получила премию "Золотой орел", как лучшая актриса", - рассказал продюсер.

По словам собеседника, он хотел бы, чтобы о работе российских кинематографистов и создателей сериалов узнало как можно больше людей. Такие фестивали, как "ТЭФИ-Содружество", по мнению Рябышева, приведут к развитию культурных связей между людьми, поскольку политика давно всем надоела, а люди хотят получать интересные эмоции, хотят отдыхать.

"При помощи нашего сериала мы обеспечиваем их этими эмоциями, - уточнил продюсер. - ТЭФИ – одна из престижнейших телевизионных премий. Для нас большая честь, что нас пригласили поучаствовать в этом конкурсе", - заявил продюсер.

Интересные проекты всегда претендуют на получение премий, а создатели сериалов всегда выставляют свои работы на конкурс в надежде получить заслуженную награду, уточнил Рябышев.

"Это – один из самых "быстрых" сериалов, которые нам удалось снять. От момента появления идеи и начала съемочного процесса до премьеры прошло не более полутора лет. Над предыдущим сериалом "Презумпция невиновности", который мы делали для Первого канала, мы работали пять лет", - рассказал Рябышев.

Продюсер отметил, что процесс создания сериала – очень трудоемкий. Он предусматривает работу над сценарием, проведение кастинга актеров, подготовку к съемочному процессу, саму постановку телекартины.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения.

Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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