Продюсер Митоян: телесериалы по произведениям классиков очень популярны

В рамках проходящего в Кишиневе фестиваля "ТЭФИ-Содружество" корреспондент Sputnik Молдова встретился с известным армянским продюсером, который рассказал, почему экранизация классических произведений столь востребована сегодня.

Необыкновенные эмоции, волнение конкурсантов, интересные сюжеты – все это принес участникам, гостям и членам жюри "ТЭФИ-Содружество".

На фестивале присутствовали известные продюсеры из стран СНГ, с одним из которых – Арманом Митояном – встретилась корреспондент Sputnik Молдова.

"Очень рад, что мы впервые приглашены на международный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", что у нас есть такая возможность обмена опытом с коллегами", - рассказал Митоян, представляющий в конкурсной программе телесериал "Хаос".

Участие в конкурсной программе фестиваля, по мнению собеседника, дает возможность профессионально подтянуться до необходимого уровня, усовершенствовать свои навыки в создании телесериалов,

"Получим мы приз или нет – неважно. Главное – это участие. Для нас ТЭФИ – важная профессиональная планка, до которой мы тянулись", - рассказал продюсер.

В Армении сегодня много телепроектов, сериалов, которые увлекают зрителей, каждую новую серию они искренне ждут. Сериал "Хаос" был весьма популярным среди армянских телезрителей. Продолжение телекартины снимать не будут, однако продюсер полон сил и идей по воплощению на телеэкране новых многосерийных картин. Он не исключил создание сериалов по произведениям классиков армянской литературы.

"Первым шагом стала экранизация произведения армянского классика Александра Ширванзаде "Хаос", это произведение популярно среди армянского народа", - резюмировал Митоян.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения.

Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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