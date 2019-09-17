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"ТЭФИ-Содружество": творческие дискуссии - важная составляющая фестиваля - видео

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (13)
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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Международный телевизионный фестиваль объединил профессионалов из 12 стран мира. Вручение призов увенчает событие, но программа далеко не ограничивается получением наград.

Участники с большим интересом посещают кинопоказы, творческие диспуты и мастер-классы. Особенность фестиваля: шанс представить свою работу в номинации сериал. Ведь не так много в мире международных телефорумов, где существует такая возможность.

"ТЭФИ-Содружество"-2019 проводится в Молдове впервые.

А учрежден фестиваль в 2011-м - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (13)

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