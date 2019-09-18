Каримян рассказала о двух работах, представленных на "ТЭФИ-Содружество"

Директор программ "Первого канала", общественного телевидения Армении Тереза Каримян рассказала Sputnik Молдова о том, что после появления сериала "Хаос" дети в Армении взялись за книги.

Армянский общественный телеканал представляет на фестивале два проекта. Первый - сериал "Хаос", который был снят по мотивам одноименной повести Александра Ширванзаде. Книга была опубликована в 1898 году. Сценарий сериала, как рассказала собеседница, состоял из 16 серий и был адаптирован на современный лад.

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Вторая работа общественного телевидения Армении - "Жирайр Гленц". Сериал основан на одноименной повести Армена Мкртича. Это современная литература, а сценарий представляет собой то же, что написано в книге.

"Хаос" – классика армянской литературы, а у "Жирайр Гленц" очень интересный сценарий. Эти работы выбирал наш художественный совет. "Хаос" действительно очень популярен среди молодежи. После просмотра много молодых людей начали читать книгу Александра Ширванзаде, о которой они знали по школьной программе", - пояснила Каримян.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

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В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

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