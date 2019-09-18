Григорий Федоров: участие в фестивале "ТЭФИ-Содружество" добавит рейтинга

Российский режиссер-постановщик рассказал, почему он выставил свою работу – сериал "Министерство" на Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество"-2019.

Григорий Федоров отметил главную особенность фестиваля – наличие номинации "сериал". Конкурсных форумов, где можно выставить многосерийный телефильм, не так много, при том, что роль сериального искусства сегодня очень высока. А "ТЭФИ-Содружество" предоставляет такой шанс.

"Иногда сериалы более значимы, чем фильмы – полные метры. Потому что все большее количество людей смотрят сериалы, о них говорят. Мы все знаем такие выдающиеся примеры сериального искусства, которые не забываются. Я думаю, что таких фестивалей должно быть больше, и хорошо, что мы сейчас все здесь", - подчеркнул он.

Российский режиссер надеется на то, что фестиваль поможет и его проекту, и другим найти своего зрителя.

"Безусловно, даже просто участие в фестивале "ТЭФИ-Содружество" добавит рейтинга нашему проекту. И мы надеемся на победу", - сказал Федоров.

Он рассказал, что было очень интересно работать над сериалом. Жанр проекта, по его словам, переходный. Есть комедийность, есть и драма, происходят даже трагические события.

"Сериал рассказывает о региональных чиновниках. Мы, прежде всего, хотели видеть в них людей, со всеми достоинствами и огромным количеством недостатков. Надеемся, это увидят и зрители", - отметил режиссер.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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