Обладатели статуэтки "ТЭФИ-Содружество" рассказали, как их встречали в Молдове

Призеры международного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" из Эстонии рассказали, как их встречали в Молдове и где проходила церемония награждения. Смотрите видео Sputnik.

Исполнитель одной из главных ролей юмористического сериала "LasnaГорск" Владимир Барсегян выразил это одним словом - "хорошо". Второй режиссер, продюсер и актер Марат Аляутдинов поделился историей про своего друга. Какой – узнаешь, из нашего видео.

В этом году организаторы форума решили уделить особое внимание сериалам. Это особенностью масштабного события, ведь, как признают деятели кино- и телеискусства, редко, когда выпадает такая возможность – представить на международной площадке фильмы такого жанра, как сериал.

Додон: для Молдовы огромная честь организовывать "ТЭФИ-Содружество">>>

Лауреатами стали картины из России, Латвии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходил в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступило международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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