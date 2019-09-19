Победители "ТЭФИ-Содружество" из Казахстана о том, как ждали итогов

Лауреаты премии "ТЭФИ-Содружество" из Казахстана рассказали корреспонденту Sputnik, как ждали объявления результатов. Руководитель канала "Хабар" Динара Бисембина держала кулачки все три дня.

Когда со сцены объявили название сериала, авторы восприняли это, как волшебство.

Многосерийный фильм "Шестой пост" основан на реальных событиях: в 2010 году 21 заключенный совершил побег из колонии строгого режима в Актау. Тогда на посту охраны стоял 19-летний рядовой срочной службы Ербол Отарбаев. Он не испугался и противостоял бандитам.

Создатели психологического триллера "Шестой пост" (Акционерное общество "Агентство "Хабар", Казахстан) получили один из 10 специальных призов победителей фестиваля.

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