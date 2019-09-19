Победители "ТЭФИ-Содружество" из Казахстана о том, как ждали итогов

Когда со сцены объявили название сериала, авторы восприняли это, как волшебство.
Многосерийный фильм "Шестой пост" основан на реальных событиях: в 2010 году 21 заключенный совершил побег из колонии строгого режима в Актау. Тогда на посту охраны стоял 19-летний рядовой срочной службы Ербол Отарбаев. Он не испугался и противостоял бандитам.
Создатели психологического триллера "Шестой пост" (Акционерное общество "Агентство "Хабар", Казахстан) получили один из 10 специальных призов победителей фестиваля.
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