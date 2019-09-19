17:21 19 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Победители "ТЭФИ-Содружество" из Казахстана о том, как ждали итогов

Получить короткую ссылку
Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (26)
5 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /

Лауреаты премии "ТЭФИ-Содружество" из Казахстана рассказали корреспонденту Sputnik, как ждали объявления результатов. Руководитель канала "Хабар" Динара Бисембина держала кулачки все три дня.

Когда со сцены объявили название сериала, авторы восприняли это, как волшебство.

Многосерийный фильм "Шестой пост" основан на реальных событиях: в 2010 году 21 заключенный совершил побег из колонии строгого режима в Актау. Тогда на посту охраны стоял 19-летний рядовой срочной службы Ербол Отарбаев. Он не испугался и противостоял бандитам.

Создатели психологического триллера "Шестой пост" (Акционерное общество "Агентство "Хабар", Казахстан) получили один из 10 специальных призов победителей фестиваля.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (26)

По теме

Додон: для Молдовы огромная честь организовывать "ТЭФИ-Содружество"
Стали известны победители "ТЭФИ-Содружество"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество-2019: мастер-класс
Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"
Очень хорошо: Обладатели статуэтки ТЭФИ-Содружество рассказали, как их встречали в Молдове
Обладатели статуэтки "ТЭФИ-Содружество" рассказали, как их встречали в Молдове
Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
Правительству 100 дней: что сделали Санду и ее министры

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться