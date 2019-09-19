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Лауреаты фестиваля "ТЭФИ-Содружество": кому достались статуэтки

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (26)
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В Кишиневе объявили лауреатов телевизионной премии "ТЭФИ-Содружество". Заветные статуэтки получили картины из России, Латвии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Международный фестиваль каждый раз принимает у себя новый город. На этот раз участники съехались в молдавскую столицу.

Александр Акопов и Наталья Мокрицкая
© Sputnik / Rodion Proca
Акопов и Мокрицкая: почему Кишинев стал местом проведения "ТЭФИ-Содружество"

Форум проходил под патронатом президента Молдовы Игоря Додона. На встрече с участниками глава государства выразил свое глубокое удовлетворение тем, что местом проведения "ТЭФИ-Содружество" стал Кишиневе и поблагодарил организаторов за это решение.

На конкурс, посвященный в этот раз сериалам, прислали около 80 проектов из стран Содружества и Балтии. Лауреатов определял экспертный совет.

Специальными призами были отмечены 10 победителей.

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступило международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

Как встречали участников и награждали победителей - смотри в нашем видео, в котором использованы кадры трейлеров из сериалов "Обычная женщина" и "LasnaГорск".

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (26)

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