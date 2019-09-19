20:14 19 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Концерт, вдохновленный монографией певицы и музыковеда Виктории Никитченко

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov

В Национальном музее истории и археологии Молдовы прошел концерт-презентация работы известной исполнительницы и преподавателя Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Монография Виктории Никитченко "Камерно-вокальное творчество композиторов Республики Молдова на стихи русских поэтов" – результат трудов многих лет. Предтечей книги стала диссертация, которую она защитила несколько лет назад в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Презентацию этой работы артистка решила преподнести необычно, "оживив" в своем исполнении произведения современных молдавских композиторов. Часть из них присутствовали на этом событии – Геннадий Чобану, Мариан Стырча, Олег Негруца.

Творческий интерес к изучению сочинений современных авторов Виктория прививает и своим студентам из музыкальной академии. Неудивительно, что в столь оригинальной "премьере" монографии они также приняли живое участие, наравне со своим наставником выступив на сценической площадке. И, как искренне признавались сами студенты, это стало для них огромной честью.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Дирижер Самоилэ: таланты покидают страну из-за нехватки средств на культуру
Молдавскому композитору Злате Ткач в понедельник исполнилось бы 88 лет
Музыканты из Франции проедут по Молдове с бесплатными концертами


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество: фото на память с президентом Молдовы
"ТЭФИ-Содружество"-2019: чествование лауреатов - фото
Очень хорошо: Обладатели статуэтки ТЭФИ-Содружество рассказали, как их встречали в Молдове
Обладатели статуэтки "ТЭФИ-Содружество" рассказали, как их встречали в Молдове
Число избирательных участков_2019
Сколько избирательных участков откроют в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться