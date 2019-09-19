Концерт, вдохновленный монографией певицы и музыковеда Виктории Никитченко

В Национальном музее истории и археологии Молдовы прошел концерт-презентация работы известной исполнительницы и преподавателя Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Монография Виктории Никитченко "Камерно-вокальное творчество композиторов Республики Молдова на стихи русских поэтов" – результат трудов многих лет. Предтечей книги стала диссертация, которую она защитила несколько лет назад в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Презентацию этой работы артистка решила преподнести необычно, "оживив" в своем исполнении произведения современных молдавских композиторов. Часть из них присутствовали на этом событии – Геннадий Чобану, Мариан Стырча, Олег Негруца.

Творческий интерес к изучению сочинений современных авторов Виктория прививает и своим студентам из музыкальной академии. Неудивительно, что в столь оригинальной "премьере" монографии они также приняли живое участие, наравне со своим наставником выступив на сценической площадке. И, как искренне признавались сами студенты, это стало для них огромной честью.

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