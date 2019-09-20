Влах рассказала о том, как автономия успешно договаривается с РФ – видео

Башкан Гагаузской автономии на полях Молдо-российского экономического форума рассказала о том, как власти региона договариваются с экономическими агентами из России, привлекают инвестиции, налаживают экспорт.

Начиная с 2015 года, власти Гагаузской автономии плотно сотрудничали с партнерами из регионов Российской Федерации, и на этом пути за 4 года удалось достичь значительных успехов. Об этом в блиц-интервью корреспонденту Sputnik Молдова рассказала башкан АТО Гагауз-Ери Ирина Влах.

"Ситуация по взаимоотношениям с регионами России: у Гагаузии они всегда выстраивались отличительные, преимущественно лучше, чем у Молдовы, в целом", - заявила Влах.

Более десяти компаний-партнеров из России, с которыми Гагаузии удалось наладить плотное сотрудничество, принимают участие в работе второго Молдо-российского экономического форума.

"Все наши винодельческие предприятия обладали правом поставок своей продукции на российские рынки еще в 2015 году. Более 60 сельхозпредприятий также могли экспортировать в РФ свою продукцию с 2017 года", - уточнила башкан.

Сейчас торговые отношения автономии с российскими регионами растут, это видно по идущим вверх показателям торгового сальдо, добавила Влах.

В автономии вместе с экономическими и инвестиционными проектами реализуется много социальных и гуманитарных инициатив, помощь в воплощении которых оказывают регионы Российской Федерации.

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