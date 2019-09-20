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МРЭФ-2019: перезагрузка отношений Молдовы и России и новые проекты

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (109)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Второй Молдо-российский экономический форум установил свой рекорд, собрав порядка 1,5 тысячи делегатов из 13 стран. Как это было, смотрите в видео Sputnik.

Основная программа второго Молдо-российского экономического форума выдалась на пятницу, 20 сентября. И его программа оказалась насыщенной. 

Молдо-Российский экономический форум 2019 Forumul Economic Moldo-Rus 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
Первые итоги МРЭФ-2019 — крупнейшего экономического события года

Работа МРЭФ прошла в рамках одиннадцати дискуссионных групп. На его полях состоялось и заседание Молдо-российского экономического совета на тему "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы". На пленарном заседании выступили президент Молдовы Игорь Додон, вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной Дмитрий Козак, спикер парламента республики Зинаида Гречаная, глава Минэкономики Молдовы Вадим Брынзан, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Генеральный информационный партнер Форума — Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова. В рамках МРЭФ-2019 Sputnik выступил организатором секции "Медиа в повестке сотрудничества".

 В ее рамках участники подняли вопросы развития международного информационного взаимодействия СМИ в контексте актуальных экономических, социальных, культурных и гуманитарных связей. Также особое внимание было уделено вопросам применения "двойных стандартов" и дискриминации СМИ.

Мобильная студия Sputnik работала прямо во Дворце Республики. Журналисты подготовили подробные интервью с участниками МРЭФ, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (109)

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