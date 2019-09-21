Под присмотром президентов: заключительный этап учений "Центр-2019" - видео

Посмотреть на маневры приехали президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков.
В учениях "Центр-2019" были задействованы 128 тысяч военнослужащих из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.
"128 тысяч личного состава, 600 летательных аппаратов - действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с борьбой с терроризмом", - сказал Путин.
Маневры одновременно отрабатывались на нескольких полигонах стран-партнеров, а также в акватории Каспийского моря. Какие впечатления учения произвели на президентов, и что за сюрприз устроили для них - смотрите на видео.
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