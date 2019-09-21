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Под присмотром президентов: заключительный этап учений "Центр-2019" - видео

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© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ

Масштабные командно-штабные учения "Центр-2019" завершились. Финальный и самый важных этап прошел на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Посмотреть на маневры приехали президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков.

В учениях "Центр-2019" были задействованы 128 тысяч военнослужащих из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

"128 тысяч личного состава, 600 летательных аппаратов - действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе связанных с борьбой с терроризмом", - сказал Путин.

Маневры одновременно отрабатывались на нескольких полигонах стран-партнеров, а также в акватории Каспийского моря. Какие впечатления учения произвели на президентов, и что за сюрприз устроили для них - смотрите на видео.

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Под присмотром президентов: заключительный этап учений "Центр-2019" - видео
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