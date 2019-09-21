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Происшествие в центре Кишинева: что произошло - видео

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© Sputnik / Osmatesco

Течет ручей, бежит ручей, а чей ручей? Ничей. На одном из перекрестков в центре молдавской столицы забил "фонтан".

Кишинев точно превратился в город "фонтанов", которые появляются самопроизвольно на дорогах, удивляя жителей и гостей столицы эдакой непредсказуемостью. Такие сюрпризы из-под люков - уже не редкость. Кажется, горожане даже привыкли к подмоченным канализационной водой дорогам, брызгам проезжающих машин и пятнам от них на одежде. 

Очистные сооружения
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Накануне подобный "фонтан" хлестал на улице Албишоара, приковав внимание многих автомобилистов и прохожих. Высота струи составила несколько метров. На проезжей части мгновенно образовались реки. А в субботу подтопило перекресток улиц Тигина и Колумна.

Пользователи шутят, что таким образом столичные власти решили мыть асфальт - почти как в лучших традициях европейских городов, правда, используя для этого бюджетный метод - мойку за счет поломки.

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