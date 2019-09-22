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Находящихся на грани вымирания тюленей спасли - видео

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© Ruptly

В Казахстане в акватории Каспийского моря спасли тюленей, которые запутались в рыболовных сетях - смотрите видео.

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Оказавшись в ловушке, млекопитающие часто гибнут. То же самое могло произойти и с этими тюленями, если бы им на помощь не пришли люди. Попав в сети, тюлени уже не могут выбраться сами.

За последние 100 лет популяция каспийского тюленя сильно уменьшилась и сейчас находится на грани вымирания.

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