Находящихся на грани вымирания тюленей спасли - видео

Приключения любопытного нерпенка, или Как байкальский тюлень “гостил" у рыбака>>>
Оказавшись в ловушке, млекопитающие часто гибнут. То же самое могло произойти и с этими тюленями, если бы им на помощь не пришли люди. Попав в сети, тюлени уже не могут выбраться сами.
За последние 100 лет популяция каспийского тюленя сильно уменьшилась и сейчас находится на грани вымирания.
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