Кристаллы вместо слез: врачи в шоке от происходящего с женщиной - видео

Из глаза этой молодой женщины ежедневно достают свыше полусотни кристаллов. Они жесткие и острые, но не представляют угрозы здоровью - смотрите на видео.

Жительница села Спандарян Ширакской области Армении - 22-летняя Сатеник Казарян - слышала сказку о плачущей изумрудами девушке, смотрела репортажи о людях, у которых из глаз падают вместо слез кристаллы, но не верила в это.

Sputnik Армения сообщает, что два месяца назад, из правого глаза девушки достали первый "бриллиант". Члены семьи подумали, что стекло попало в глазницу по неосторожности, но после двухнедельного постоянного появления кристаллов близкие забеспокоились и отвезли ее больницу.

Поставить диагноз пока не удается, но члены ее семьи не унывают и верят, что она излечится.

Сама девушка признается, что испытывает сильную боль в области глаз и надеется, что ей все же удастся вылечиться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK