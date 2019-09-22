Кристаллы вместо слез: врачи в шоке от происходящего с женщиной - видео

Жительница села Спандарян Ширакской области Армении - 22-летняя Сатеник Казарян - слышала сказку о плачущей изумрудами девушке, смотрела репортажи о людях, у которых из глаз падают вместо слез кристаллы, но не верила в это.
Sputnik Армения сообщает, что два месяца назад, из правого глаза девушки достали первый "бриллиант". Члены семьи подумали, что стекло попало в глазницу по неосторожности, но после двухнедельного постоянного появления кристаллов близкие забеспокоились и отвезли ее больницу.
Поставить диагноз пока не удается, но члены ее семьи не унывают и верят, что она излечится.
Сама девушка признается, что испытывает сильную боль в области глаз и надеется, что ей все же удастся вылечиться.
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