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Кристаллы вместо слез: врачи в шоке от происходящего с женщиной - видео

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© Sputnik/ Nana Martirosyan, Aram Nersesya

Из глаза этой молодой женщины ежедневно достают свыше полусотни кристаллов. Они жесткие и острые, но не представляют угрозы здоровью - смотрите на видео.

Жительница села Спандарян Ширакской области Армении - 22-летняя Сатеник Казарян - слышала сказку о плачущей изумрудами девушке, смотрела репортажи о людях, у которых из глаз падают вместо слез кристаллы, но не верила в это. 

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© Fotolia / Andrea Danti
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Sputnik Армения сообщает, что два месяца назад, из правого глаза девушки достали первый "бриллиант". Члены семьи подумали, что стекло попало в глазницу по неосторожности, но после двухнедельного постоянного появления кристаллов близкие забеспокоились и отвезли ее больницу.

Поставить диагноз пока не удается, но члены ее семьи не унывают и верят, что она излечится.

Сама девушка признается, что испытывает сильную боль в области глаз и надеется, что ей все же удастся вылечиться.

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