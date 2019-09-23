Ради жизни: американка провела 54 часа в водах Ла-Манша - видео

Такого не удавалось еще никому в мире: американка Сара Томас переплыла Ла-Манш четыре раза без остановки!

Переплыть пролив между Францией и Британией американка Сара Томас смогла целых четыре раза подряд. Она посвятила свой заплыв "тем, кто выжил". Что удалось преодолеть женщине, смотрите в этом видео.

Такого не удавалось еще никому в мире. Достижение рекорда вызвало еще больший восторг, когда выяснилась одна важная деталь: 37-летняя жительница штата Колорадо только год назад завершила длительный курс лечения от рака… Заплыв Сары длился 54 часа. На берегу ее встречали с едой, теплой одеждой и овациями.