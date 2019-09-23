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Во сколько уже обошлось Британии банкротство "Томаса Кука" - видео

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Michael Swelham

Один из крупнейших туроператоров мира "Томас Кук" объявил о своей несостоятельности, около 600 тысяч туристов оказались в "заложниках" банкрота.

На кадрах, снятых одним из туристов в аэропорту Менорки в понедельник, запечатлены пассажиры в ожидании новостей об их рейсах. Thomas Cook объявили о своей принудительной ликвидации, после того как переговоры с правительством Великобритании о спасении 178-летней компании зашли в тупик. Всего за рубежом находятся 600 тысяч туристов, включая 165 тыс. британцев, которым может понадобиться помощь в возвращении домой в случае банкротства Thomas Cook. Правительство Великобритании планирует потратить порядка 750 миллионов долларов на возможно крупнейшую в истории эвакуацию британцев из-за рубежа в мирное время.



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