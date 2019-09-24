Митинги против Трампа у Генассамблеи ООН - видео

"Мигранты сделают Америку Великой": в Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 74-й Генеральной ассамблеи ООН. О том, как это было, смотрите видео Sputnik.

В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 74-й Генеральной ассамблеи ООН. В ней примут участие 196 делегаций, в составе которых 91 президент и 45 глав правительств. В программе запланированы около 630 встреч на самые разные темы: от международных конфликтов до изменения климата. В день открытия высокой недели выступит президент США Дональд Трамп, против которого перед зданием Генассамблеи уже собрались митингующие. Люди несут в руках плакаты, осуждающие политику американского президента. О том, как это было, смотрите в нашем видео.



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