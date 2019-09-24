Зачем в Молдову съехались ученые со всего мира - видео

Симпозиум SPINTECH-NANO-2019, который уже семь лет подряд ежегодно проводят в Кишиневе, объединил ученых из 15 стран мира.

Симпозиум SPINTECH-NANO-2019 объединил ученых из 15 стран мира. Это седьмой по счету тематический форум в республике. Мероприятие подчеркивает: Молдова интегрирована в мировое научное пространство. В страну съехались ученые со всех континентов. В симпозиуме приняли участие специалисты из США, Индии, Германии, Польши и других государств.

"Такой интерес к этой тематике вызван тем, что Молдова с 2012 года – ассоциированный член программы FP-7, с 2014 года – программы HORIZONT 2020. Молдова выиграла крупный проект этой программы, это мероприятие организуется в рамках этого проекта", - рассказал корреспонденту Sputnik академик Анатолий Сидоренко.

Институт нанотехнологий и электронной инженерии при Академии Наук РМ установил партнерские отношения со многими мировыми научными инстанциями. Это Аргонская национальная лаборатория в США, Max Planck Institutes в Штутгарте, Стокгольмский университет, Университет Твента.

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