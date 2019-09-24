20:04 24 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.69
  • RUB0.28
  • RON4.09
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Зачем в Молдову съехались ученые со всего мира - видео

Получить короткую ссылку
16410
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov

Симпозиум SPINTECH-NANO-2019, который уже семь лет подряд ежегодно проводят в Кишиневе, объединил ученых из 15 стран мира.

Симпозиум SPINTECH-NANO-2019 объединил ученых из 15 стран мира. Это седьмой по счету тематический форум в республике. Мероприятие подчеркивает: Молдова интегрирована в мировое научное пространство. В страну съехались ученые со всех континентов. В симпозиуме приняли участие специалисты из США, Индии, Германии, Польши и других государств.

"Такой интерес к этой тематике вызван тем, что Молдова с 2012 года – ассоциированный член программы FP-7, с 2014 года – программы HORIZONT 2020. Молдова выиграла крупный проект этой программы, это мероприятие организуется в рамках этого проекта", - рассказал корреспонденту Sputnik академик Анатолий Сидоренко.

Институт нанотехнологий и электронной инженерии при Академии Наук РМ установил партнерские отношения со многими мировыми научными инстанциями. Это Аргонская национальная лаборатория в США, Max Planck Institutes в Штутгарте, Стокгольмский университет, Университет Твента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Кому достанутся деньги, выделенные в Молдове на науку
Попович: Академия наук Молдовы разрушена
Судьба Академии наук Молдовы: кто возглавил структуру
Теги:
ученые, симпозиум, наука, мероприятие


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Яркие фото: Месси - лучший футболист года по версии ФИФА
Зачем в Молдову съехались ученые со всего мира
Зачем в Молдову съехались ученые со всего мира - видео
Как избежать простуды и ОРВИ
Как не заболеть осенью гриппом и простудой

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться