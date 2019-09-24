Российские журналисты впервые проехали на поезде по Крымскому мосту

Российские журналисты стали первыми пассажирами, которые проехали по железнодорожной части Крымского моста. Официальное открытие движения по ней запланировано лишь на декабрь. Как прошла поездка – смотри в нашем видео.

Основное движение по железнодорожной части сооружения предположительно запустят в декабре. После сдачи объекта в эксплуатацию грузовые поезда смогут двигаться по мосту с максимальной скоростью 80 километров в час, а пассажирские — 120 километров в час. Мост рассчитан на пропуск составов массой до 7100 тонн.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Открытие движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение запустили 16 мая.

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