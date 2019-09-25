Производители винограда в отчаянии: что будет с урожаем за этот год – видео

Винодельческая промышленность сталкиваемся со многими проблемами: отсутствие стратегии развития, заполненные склады после падения уровня экспорта, сократившийся урожай за 2019 год и низкий спрос на виноград.

Несмотря на то, что урожай винограда сократился, часть его все-равно останется необработанной.

По предварительным прогнозам, невостребованными окажутся порядка 70 тысяч тонн винограда.

На складах на данный момент около 15 миллионов декалитров вина. Чуть меньшее количество – 14,1 миллионов декалитров вина Республика Молдова экспортировала в период с 2018 по 2019 год.

Во время публичных парламентских слушаний производители винограда рассказали, насколько низкие сейчас цены на их товар, если сравнивать их с предыдущими годами. Когда начался сбор урожая в этом году, они даже не знали кому и по какой будут продавать виноград.

Многие из предпринимателей даже высказались, что уже готовы срубить свои виноградники от отчаяния.

Судьба винограда: как в Молдове намерены решать проблему непроданного урожая>>>

По их мнению, сельские жители только так и могут выживать: выращивая фрукты. Теперь же, когда их доходы стали падать, некоторые уже уехали на заработки за границу.

Что сделают молдавские власти – возможное решение проблемы

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну заявил, что если у некоторых переработчиков винограда нет денег на покупку сырья, то им можно помочь получить кредиты.

Также будет оценена вместимость складов производителей вина. Хранилища будут использованы по максимуму.

Еще одно решение проблемы: диверсификация способа переработки винограда - превращение в сок или "домашнее вино" для сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе).

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