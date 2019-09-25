“Позор для США”: визовый скандал между Москвой и Вашингтоном - видео

Несколько членов российской делегации не попали на проходящую в Нью-Йорке Генассамблею ООН из-за невыдачи американских виз. Москва жестко раскритиковала решение США, назвав его провокацией.

Москва жестко раскритиковала решение США, назвав его провокацией. Подробности - смотрите в видео.

Некоторые члены делегации России не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Представитель госдепартамента не стал комментировать причины отказа или задержки в выдаче виз, повторив, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "возмутительным инцидентом" невыдачу виз США членам российской делегации для участия в конференции по ДВЗЯИ, которая проходит в эти дни на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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