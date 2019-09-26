Генассамблея ООН: выступление президента Молдовы Игоря Додона

В Нью-Йорке проходит 74-я Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Смотрите в режиме реального времени выступление молдавского президента.
Ролики с ее участием набирали огромное количество просмотров. Джессика доказала, что виртуозом гитары могут быть не только мужчины.
Несколько членов российской делегации не попали на проходящую в Нью-Йорке Генассамблею ООН из-за невыдачи американских виз. Москва жестко раскритиковала решение США, назвав его провокацией.
Винодельческая промышленность сталкиваемся со многими проблемами: отсутствие стратегии развития, заполненные склады после падения уровня экспорта, сократившийся урожай за 2019 год и низкий спрос на виноград.
Шестилетний непоседа был увлечен игрой и танцами и не обращал внимания на камеры.
Заседание Апелляционной палаты молдавской столицы по запросу прокуроров началось 25 сентября, но решение объявили на следующий день.
Бывший президент Франции был первым высокопоставленным европейским политиком, посетившим нашу страну.
В четверг Апелляционная палата назначила дату рассмотрения запроса прокуроров по борьбе с коррупцией.
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