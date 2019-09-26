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Генассамблея ООН: выступление президента Молдовы Игоря Додона

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В Нью-Йорке проходит 74-я Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Смотрите в режиме реального времени выступление молдавского президента.



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