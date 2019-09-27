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"Модный приговор" на Генассамблее ООН - видео

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© Video : Instagram/ivankatrump / AP Photo/Evan Vucci / Instagram/olenazelenska_official / Ruptly / AP Photo/Andrew Harnik

Сессия Генассамблеи ООН превратилась в "Модный приговор": женские наряды обсуждают не меньше, чем заявления политиков. Впрочем, смотрите видео Sputnik сами.

Генеральная Ассамблея является одним из шести главных органов Организации Объединенных Наций. Это единственный орган, в котором все государства-члены имеют равное представительство: одна страна, один голос. Все 193 государства — члена Организации Объединенных Наций представлены на этом уникальном форуме, на котором, согласно Уставу ООН, обсуждается совместная деятельность по самому широкому кругу международных вопросов, таких как развитие, мир и безопасность, международное право. Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов прибывают в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи.

В Этом году сессия Генассамблеи ООН превратилась в "Модный приговор": женские наряды обсуждают не меньше, чем заявления политиков. Впрочем, смотрите видео Sputnik сами.

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Теги:
Политика, ООН


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