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"Охотник" совершил первый совместный полет с истребителем 5-го поколения Су-57

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Минобороны РФ

Новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57.

В рамках идущей программы испытаний БЛА "Охотник" совершил полет в автоматизированном режиме в полной конфигурации с выходом в зону дежурства.

Во время полета было отработано взаимодействие между БЛА "Охотник" и самолетом-лидером Су-57 по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

Первый совместный полет продолжался более 30 минут. Испытания новейшего боевого комплекса, созданного АО "Компания "Сухой", проводятся на одном из испытательных аэродромов Минобороны России.

БЛА "Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

"Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.



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