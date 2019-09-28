Тот самый Захаров - архивные кадры с легендарным режиссером - видео

Легендарный режиссер Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, ему было 85 лет. Смотрите на видео Sputnik архивные кадры с Михаилом Захаровым.

Среди культовых фильмов и спектаклей режиссера – "Обыкновенные чудо", "Формула любви", "Тот самый Мюнхгаузен", "Тиль", "Юнона и Авось".

Многие ленты, созданные Захаровым, пополнили золотой фонд отечественного кинематографа. Кроме того, Захаров является автором и соавтором сценариев к таким фильмам, как "Звезда пленительного счастья", "Белое солнце пустыни", "Узник замка Иф".

В 1973 году Марк Захаров возглавил театр "Ленком" и руководил им 45 лет. Он собрал целую плеяду блестящих актеров, создавших уникальный театр.