Может ли Молдова хранить газ на Украине - видеокомментарий

Без Трансбалканского газопровода "голубого топлива" Молдове не видать. Останутся без газа юг страны и Приднестровье, заявил директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью для Sputnik.

Директор АО "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что самый простой способ и вариант выхода из положения - это продление действующих договоров на поставку и транзит природного газа из России через Украину.

"Теоретически хранить молдавский газ на Украине возможно, но нужно учитывать технические возможности нашей газотранспортной системы, так как нужно обеспечить газом всю страну, в том числе юг и Приднестровье. Существующая газотранспортная система не способна на это в полной мере, - считает Чебан.

Сегодня на Украине есть много трейдеров, которые могут продать газ на границе, необязательно его закупать и хранить.

"Наша система не позволяет через пункт в Алексеевке поставлять и обеспечивать всю территорию страны газом. Мы этот вариант рассматриваем, но при этом должны думать, что теплоэлектроцентрали в Кишиневе и Бельцах, а также молдавская ГРЭС должны переходить на альтернативное топливо", - пояснил Чебан.

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