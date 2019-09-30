"Срочно, срочно! Наехали на моржа" - северная экспедиция спасается бегством - видео

Группа исследователей находилась в резиновой лодке.
Инцидент произошел при высадке на мыс Галлера в Арктике (архипелаг Земля Франца-Иосифа).
Сразу после атаки моржихи, которая, как предположили в РГО, "опасалась за своих детенышей", экипаж вызвал помощь.
"Серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда", - сообщили в Северном флоте России.
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