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"Срочно, срочно! Наехали на моржа" - северная экспедиция спасается бегством - видео

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Русское географическое общество

На кадрах, которые появились в воскресенье, видно, как разъяренная морская жительница напала на совместную экспедицю Северного флота России и Русского географического общества.

Группа исследователей находилась в резиновой лодке.

Айсберг с бассейном внутри
© Youtube / RPAS
Рай для "моржей": айсберг, оснащенный бассейном - уникальные кадры

Инцидент произошел при высадке на мыс Галлера в Арктике (архипелаг Земля Франца-Иосифа).

Сразу после атаки моржихи, которая, как предположили в РГО, "опасалась за своих детенышей", экипаж вызвал помощь.

"Серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих Северного флота, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда", - сообщили в Северном флоте России.

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