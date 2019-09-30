Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе - видео

В ДТП на улице Алба Юлия в Кишиневе погиб один человек.
Пострадали 18 человек, из которых 13-летний ребенок.
Несовершеннолетний не находится в тяжелом состоянии. Остальные доставлены в больницу с различными травмами. Погиб мужчина - пассажир Porshe.
ДТП в Кишиневе: троллейбус столкнулся c Porsche - видео>>>
Женщина, управлявшая автомобилем, ранена, она находится в тяжелом состоянии в больнице.
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