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Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе - видео

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Корреспондент Sputnik передает с места аварии: число пострадавших в ДТП на улице Алба Юлия составило 18 человек. Погиб пассажир Porshe.

В ДТП на улице Алба Юлия в Кишиневе погиб один человек.

Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
© Sputnik /
Страшное ДТП в Кишиневе: один человек погиб, 18 пострадали

Пострадали 18 человек, из которых 13-летний ребенок.

Несовершеннолетний не находится в тяжелом состоянии. Остальные доставлены в больницу с различными травмами. Погиб мужчина - пассажир Porshe.

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Женщина, управлявшая автомобилем, ранена, она находится в тяжелом состоянии в больнице.

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