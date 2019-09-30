Главы иностранных государств прибывают в Ереван на заседание Высшего совета ЕАЭС - видео

Ожидается прибытие президента Российской Федерации Владимира Путина, Республики Беларусь - Александра Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана - Сооронбайа Жээнбекова, принимать гостей будет премьер Армении Никол Пашинян.
Президент Молдовы Игорь Додон приглашен в качестве главы государства, имеющего статус наблюдателя при ЕАЭС.
Он уже имел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, прибывшим в столицу Армении для подписания соглашения о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.
В своем аккаунте в соцсетях Додон также сообщил, что состоялось "очень приятное неформальное общение" в более широком кругу в преддверии открывающегося завтра заседания Высшего совета Евразийского Экономического Союза.
"На фото премьер Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер Сингапура Ли Сяньлун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии", - подписал президент Молдовы опубликованное фото.
"Завтра к нам присоединится президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко", - добавил Додон.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK