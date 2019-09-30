Главы иностранных государств прибывают в Ереван на заседание Высшего совета ЕАЭС - видео

В саммите примут участие лидеры всех стран-членов Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей, а также президент Ирана Хасан Роухани и премьер Сингапура Ли Сяньлун.

Ожидается прибытие президента Российской Федерации Владимира Путина, Республики Беларусь - Александра Лукашенко, Казахстана - Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстана - Сооронбайа Жээнбекова, принимать гостей будет премьер Армении Никол Пашинян.

Президент Молдовы Игорь Додон приглашен в качестве главы государства, имеющего статус наблюдателя при ЕАЭС.

Он уже имел встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, прибывшим в столицу Армении для подписания соглашения о создании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сингапуром.

В своем аккаунте в соцсетях Додон также сообщил, что состоялось "очень приятное неформальное общение" в более широком кругу в преддверии открывающегося завтра заседания Высшего совета Евразийского Экономического Союза.

"На фото премьер Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер Сингапура Ли Сяньлун, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии", - подписал президент Молдовы опубликованное фото.

"Завтра к нам присоединится президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко", - добавил Додон.

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