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Каков результат реставрационных работ в Алеппо - видео

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© Ruptly

Работы по восстановлению города Алеппо продолжаются в Сирии. В пятницу, 27 сентября, представители средств массовой информации посетили город по приглашению сирийского правительства, чтобы оценить результат проделанной работы.

На кадрах, снятых беспилотником, запечатлены реставрационные работы древнего городского рынка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Маргарита Симоньян
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Также можно увидеть цитадель, на входе в которую изображён сирийский флаг с портретом президента Сирии Башара Асада.

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Также на кадрах, снятых дроном, показаны районы Алеппо, которые всё ещё остаются в руинах, с разбросанным на улицах мусором, а некоторые здания остаются повреждёнными от бомбардировочных снарядов.

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Теги:
Алеппо


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