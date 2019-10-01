Каков результат реставрационных работ в Алеппо - видео

Работы по восстановлению города Алеппо продолжаются в Сирии. В пятницу, 27 сентября, представители средств массовой информации посетили город по приглашению сирийского правительства, чтобы оценить результат проделанной работы.

На кадрах, снятых беспилотником, запечатлены реставрационные работы древнего городского рынка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также можно увидеть цитадель, на входе в которую изображён сирийский флаг с портретом президента Сирии Башара Асада.

Врачи с большой буквы: близкие вспоминают погибших в Алеппо медсестер>>>

Также на кадрах, снятых дроном, показаны районы Алеппо, которые всё ещё остаются в руинах, с разбросанным на улицах мусором, а некоторые здания остаются повреждёнными от бомбардировочных снарядов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK