Каков результат реставрационных работ в Алеппо - видео

На кадрах, снятых беспилотником, запечатлены реставрационные работы древнего городского рынка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также можно увидеть цитадель, на входе в которую изображён сирийский флаг с портретом президента Сирии Башара Асада.
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Также на кадрах, снятых дроном, показаны районы Алеппо, которые всё ещё остаются в руинах, с разбросанным на улицах мусором, а некоторые здания остаются повреждёнными от бомбардировочных снарядов.
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