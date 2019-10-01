Столкновение Porsche с троллейбусом: что грозит виновнику ДТП - видео

Эта авария потрясла всю Молдову: в Кишиневе Porsche на скорости 130 километров в час врезался в троллейбус . В результате столкновения один человек погиб, 28 пострадали.

Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября. Удар Porsche оказался таким сильным, что троллейбус вылетел на тротуар. Очевидцы ДТП утверждают, что люксовое авто пролетело на красный сигнал светофора.

Позже начальник управления уголовного преследования Григоре Мога заявил, что по факту ДТП начато уголовное дело по обоснованному подозрению нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к непреднамеренной гибели человека, по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Молдовы.

По его словам, собраны доказательства – заявления пострадавших и очевидцев, видеозаписи, проанализировано место происшествия, что позволяет подозревать водителя легкового автомобиля в совершении преступления.

"Учитывая тяжесть случая и историю подозреваемой будут выяснены все факты, приведшие к ДТП", - рассказал Мога.

Ранее стало известно, что женщина-водитель, находившаяся за рулем люксового автомобиля, врезавшегося в троллейбус, уже была судима за другую аварию, которую она спровоцировала.

Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе - видео>>>

В 2017 году она осталась без водительских прав на двухлетний срок после того, как столкнулась с другим автомобилем.Тогда женщина, находившая в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу на улице Димо и врезалась в ехавший автомобиль. Полиция констатировала наличие 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Суд столичного сектора Рышкановка приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в женской тюрьме.

Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы.

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