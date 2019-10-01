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Столкновение Porsche с троллейбусом: что грозит виновнику ДТП - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Эта авария потрясла всю Молдову: в Кишиневе Porsche на скорости 130 километров в час врезался в троллейбус . В результате столкновения один человек погиб, 28 пострадали.

Инцидент произошел в понедельник, 30 сентября. Удар Porsche оказался таким сильным, что троллейбус вылетел на тротуар. Очевидцы ДТП утверждают, что люксовое авто пролетело на красный сигнал светофора.

ДТП в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Балан назвал все нарушения водителя Porsche, врезавшегося в троллейбус

Позже начальник управления уголовного преследования Григоре Мога заявил, что по факту ДТП начато уголовное дело по обоснованному подозрению нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к непреднамеренной гибели человека, по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Молдовы.

По его словам, собраны доказательства – заявления пострадавших и очевидцев, видеозаписи, проанализировано место происшествия, что позволяет подозревать водителя легкового автомобиля в совершении преступления.

"Учитывая тяжесть случая и историю подозреваемой будут выяснены все факты, приведшие к ДТП", - рассказал Мога.

Ранее стало известно, что женщина-водитель, находившаяся за рулем люксового автомобиля, врезавшегося в троллейбус, уже была судима за другую аварию, которую она спровоцировала.

Шокирующие кадры с места ДТП в Кишиневе - видео>>>

В 2017 году она осталась без водительских прав на двухлетний срок после того, как столкнулась с другим автомобилем.Тогда женщина, находившая в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу на улице Димо и врезалась в ехавший автомобиль. Полиция констатировала наличие 1,9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Суд столичного сектора Рышкановка приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в женской тюрьме.

Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы.

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Теги:
автобус, дтп


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