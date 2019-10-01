Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М"

В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.
Запуск провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.
"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов.
В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK