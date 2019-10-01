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Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М"

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Минобороны РФ

По заявлению российского министерства обороны, старт был произведен с космодрома Плесецк Архангельской области, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке.

В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.

Запуск провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.

"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов.

В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.

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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". Кадры пуска


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