Головкин и Деревянченко провели тренировку перед боем - видео

В Нью-Йорке неподалеку от арены "Мэдисон сквер гарден" Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко провели тренировку перед боем, на кону которого будут стоять титулы IBF и IBO в среднем весе.
Вместе с ними в этом мероприятии приняли участие казахстанец Али Ахмедов, который проведет бой с Эндрю Эрнандесом, а также узбекский боксер Исраил Мадримов которому будет противостоять Алехандро Баррер.
Боксеры вышли на ринг, установленный перед ареной, и в присутствии болельщиков провели несколько разминочных спаррингов.
Как это было - смотрите на видео Sputnik.
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