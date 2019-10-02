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Головкин и Деревянченко провели тренировку перед боем - видео

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Бой между казахстанским и украинским боксерами за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе пройдет на арене "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке 5 октября: как готовятся спортсмены - смотрите на видео Sputnik.

В Нью-Йорке неподалеку от арены "Мэдисон сквер гарден" Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко провели тренировку перед боем, на кону которого будут стоять титулы IBF и IBO в среднем весе.

Вместе с ними в этом мероприятии приняли участие казахстанец Али Ахмедов, который проведет бой с Эндрю Эрнандесом, а также узбекский боксер Исраил Мадримов которому будет противостоять Алехандро Баррер. 

Боксеры вышли на ринг, установленный перед ареной, и в присутствии болельщиков провели несколько разминочных спаррингов.

Как это было - смотрите на видео Sputnik.

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Теги:
США, бокс


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