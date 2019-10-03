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Новак обсудил строительство "Северного потока-2" в обход Дании

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© Ruptly

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак во время сессии Российской энергетической недели в Москве во вторник заявил, что Россия рассчитывает, что "Северный поток - 2" пройдет по заявленному маршруту, но рассматривает и другие варианты развития.

"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения", - заявил Новак.

Александр Разуваев - директор аналитического департамента Компани Альпари, архивное фото
© Photo : из личного архива
Разуваев: с Данией или без, но "Северный поток-2" все равно заработает

По его словам, при таких обстоятельствах проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован.

"Тем не менее, мы еще рассчитываем, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения", - подытожил министр.

"Северный поток-2"предусматривает строительство и укладку двух ниток газопровода общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией "Северного потока – 2" занимается Nord Stream 2 AG, а инвесторами проекта стоимостью € 11 миллиардов стали "Газпром", Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

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