Путин пошутил в ответ на заявление Токаева про ядерное оружие - видео

Казахский лидер сказал, что его страна была и остается приверженцем безъядерного мира, поскольку даже обладание ядерным оружием не дает гарантии безопасности.
Что на это ответил Путин – смотри в нашем видео.
Напомним, что в Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в котором принял участие Владимир Путин.
Помимо российского лидера, в дискуссии участвовали король Иордании Абдалла II, президенты Азербайджана, Казахстана и Филиппин Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев и Родриго Дутерте.
Тема XVI ежегодного заседания "Валдая" — "Заря Востока и мировое политическое устройство".
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