День учителя в Молдове: как отмечают праздник педагоги и школьники - видео

Слова благодарности за их нелегкий труд говорят и нынешние ученики и те, кто уже давно закончил школу, но все равно в этот день приходит к любимому педагогу. Смотрите в видео Sputnik, как поздравляли с Днем учителя преподавателей одного из столичных лицеев.

Во всех школах по стране чествуют тех, кто выполняют самую важную работу и осуществляют самую благородную миссию – указывают людям общественный и духовный путь их становления.

Педагогов встречают букетами цветов. Так как было предложено не собирать деньги или покупать дорогие подношения, учащиеся решили сделать подарки собственными руками, вложив в них всю уважение и любовь к своим преподавателям.

Учителя теоретического лицея имени М. Витязул были приятно удивлены с самого раннего утра, сообщает sputnik.md.

"С самого утра мы окружили заботой каждого учителя, чтобы они были счастливы. Мы встречали их яблоками - символом осени, сделали открытки, в которых написали самые теплые пожелания. Хор лицея музыкально поздравил учителей", - рассказала ученица Х класса Влада Кашима.

Педагоги, явно взволнованные, говорят, что этот день особенный для них, а достижения их учеников - самый прекрасный подарок.

"Хочу, чтобы восстановился наш статус, которого мы заслуживаем, - уважение и достоинство. От того, каким будет отношение к учителю, зависит развитие общества. Рада, что общество осознает роль учителей, и самый ценный подарок для нас - благодарность учеников", - сказала учитель истории Вера Букэтару.

Анатолий Думбрава работает в лицее уже два года в качестве дирижера хора. Он считает, что труд преподавателя совсем нелегкий. Эта работа требует большого терпения, усердия и самоотдачи, уверен собеседник. По его мнению, молодые специалисты должны быть мотивированы достойной оплатой труда.

"Финансовая мотивация находится на одном из первых планов, потому что у нас также есть свои потребности, и за нашей работой стоят бессонные ночи, заботы и обязанности", - сказал Думбарава.

Директор лицея Нелли Березовски считает, что работа педагога деликатная. Она убеждена, что важно не только покорить душу ребенка, но и сохранить равновесие в отношениях с родителями.

"Дети - это те, кто ценит нас, и когда они нам доверяют, у школы есть будущее", - отметила директор.

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