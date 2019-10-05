День вина в Молдове как национальный праздник

Масштабный фестиваль вина проводится в Молдове уже в 18-й раз. Но впервые Винный город простирается от площади Великого Национального собрания до сквера Кафедрального собора.

В Кишиневе на главной площади столицы стартовал Национальный день вина. Продлится он два выходных дня, но уже в субботу привлек много посетителей, причем не только отечественных ценителей вина, но и зарубежных. Всем гостям предоставилась возможность продегустировать вина около 70 молдавских производителей. Среди виноделов, представляющих свою продукцию на Дне вина, не только брендовые промышленники, но и производители-любители. Лучших из них отметили премией.

Праздник охватывает не только центральную площадь, но и сквер Кафедрального Собора. Здесь разместились и ярмарки народных промыслов и "Винная школа", где проходят мастер-классы ведущих сомелье, и "Крестьянский двор", где расположились импровизированные мастерские ремесленников.

На пешеходной улице Евгения Доги выставили сцену. На ней выступают отечественные и зарубежные артисты.

Национальный день вина организован Национальным бюро винограда и вина, министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Ассоциациями производителей винодельческих продуктов с защищенными географическими указаниями "Codru", "Valul lui Traian", "Ștefan Vodă", "Divin", при поддержке стратегического партнера мероприятия – проекта по конкурентоспособности в Молдове, финансируемого USAID и правительством Швеции.

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