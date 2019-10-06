Бездомной эмигрантке из России предложили контракт мечты

Судьба иногда широко улыбается, после того, как долго хмурилась. Из-за проблем со здоровьем и невозможности оплатить аренду жилья, 52- летняя женщина вынуждена была ночевать под мостами и питаться объедками.
Но ее выручило красивейшее сопрано и - счастливый случай в лице полицейского.
Тот снял видеоролик на одной из станций метро в Лос-Анджелесе. Образ талантливой женщины, оставшейся без крыши над головой тронул сердца сотен американцев.
Сейчас у Эмили Замурки все наладилось. И фонд для оказания ей помощи открыли, и на выступления приглашают, и даже выгодный контракт предложили.
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