Секреты молдавской кухни: что такое плацынды и как их готовят в селах

Вино и горячие вкусности из печи, с пылу-жару, с разной - но одинаково соблазнительной - начинкой. Таковы непременные атрибуты праздничного стола в наших краях.

В селе Чегырлень, расположенном в 35 километрах от Яловен, плацинды умеют делать поистине деликатесные. В этом убедился корреспондент Sputnik.md, оставшийся в восторге от кулинарного мастерства местных хозяек.

Гостеприимные Галина Пынзару и Люба Жосу поделились секретами, передаваемыми из поколения в поколение. Они узнали их от матерей и бабушек, чтобы потом передать это знание дальше, дочкам и внучкам.

Именно при помощи своих маленьких помощниц женщины замесили тесто, подготовили начинку, искусно все соединили и отправили будущее лакомство в старинную печь, которая - как полагается - топится только дровами.

Результат получился на славу, на загляденье и на объедение!

Уже восемь лет подряд село Чегырлень принимает у себя масштабное событие, Фестиваль Плацинд, на котором местные хозяйки соревнуются с гостьями, приехавшими не только из того же района, но и из более отдаленных местностей. Возможность насладиться их искусством привлекает множество гостей.

Вековые традиции, как говорят собеседницы, хорошо вписываются в современность, они дают селу новую жизнь.

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