Как Путин отдохнул в сибирской тайге - видео

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.
На опубликованных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, смотрят на Енисей, а также собирают грибы.
На кадрах также видно, что Шойгу, гуляя по лесу, выкопал куст брусники. Путин пошутил, что этот куст министр посадит у себя на даче в Подмосковье. Шойгу заметил, что для растения нужен такой же климат. Речь зашла о том, что такого воздуха, как в тайге, нет, но к этому надо стремиться.
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