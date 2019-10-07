Как Путин отдохнул в сибирской тайге - видео

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы: смотрите на видео, как это было.

Накануне своего дня рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге.

На опубликованных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, смотрят на Енисей, а также собирают грибы.

На кадрах также видно, что Шойгу, гуляя по лесу, выкопал куст брусники. Путин пошутил, что этот куст министр посадит у себя на даче в Подмосковье. Шойгу заметил, что для растения нужен такой же климат. Речь зашла о том, что такого воздуха, как в тайге, нет, но к этому надо стремиться.

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