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Лавров в Багдаде подтвердил контракты по поставкам вооружения в Ирак

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Россия продолжит реализацию контрактов по поставкам вооружения в Ирак, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

В Багдад глава российского МИД прилетел, чтобы встретиться с руководством страны. Запланирован и визит в Эрбиль – для переговоров с представителями Курдского автономного района.

"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.

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