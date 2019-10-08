Турция ударила по курдским ополченцам, Трамп взбешён - видео

Во вторник турецкий парламент продлил мандат на использование вооруженных сил в Ираке и Сирии до 30 октября 2020 года.
Ранее Анкара нанесла авиационный удар по штабу курдских формирований, чем разозлила США: американцы финансируют и вооружают "Свободную сирийскую армию", которая состоит из курдских ополченцев.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил стереть турецкую экономику с лица земли.
Что по этому поводу думает Россия - смотри в нашем видео.
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