Турция ударила по курдским ополченцам, Трамп взбешён - видео

Анкара объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии, чем вызвала в мире неоднозначную реакцию.

Во вторник турецкий парламент продлил мандат на использование вооруженных сил в Ираке и Сирии до 30 октября 2020 года.

Ранее Анкара нанесла авиационный удар по штабу курдских формирований, чем разозлила США: американцы финансируют и вооружают "Свободную сирийскую армию", которая состоит из курдских ополченцев.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил стереть турецкую экономику с лица земли.

Что по этому поводу думает Россия - смотри в нашем видео.

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