Лавров рассказал, что думает о действиях Трампа в Сирии

Глава российского МИД заявил, что официальному Дамаску следует наладить диалог с представителями курдских общин.

Только так, по мнению Сергея Лаврова, можно разрешить ситуацию, которая обострилась на северо-востоке Сирии.

Позицию Москвы министр иностранных дел озвучил во время совместной пресс-конференции со своим казахским коллегой в Нур-Султане.

Глава российской дипломатии также прокомментировал обмен заявлениями между Вашигтоном и Анкарой.

Расширенную версию заявления Лаврова – смотри в нашем видео.

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