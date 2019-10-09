Лавров рассказал, что думает о действиях Трампа в Сирии

Только так, по мнению Сергея Лаврова, можно разрешить ситуацию, которая обострилась на северо-востоке Сирии.
Позицию Москвы министр иностранных дел озвучил во время совместной пресс-конференции со своим казахским коллегой в Нур-Султане.
Глава российской дипломатии также прокомментировал обмен заявлениями между Вашигтоном и Анкарой.
Расширенную версию заявления Лаврова – смотри в нашем видео.
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