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Лавров рассказал, что думает о действиях Трампа в Сирии

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Глава российского МИД заявил, что официальному Дамаску следует наладить диалог с представителями курдских общин.

Только так, по мнению Сергея Лаврова, можно разрешить ситуацию, которая обострилась на северо-востоке Сирии.

Турецкий военный конвой на границе с Сирией
© REUTERS / Ihlas News Agency / Mehmet Ali Dag
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Позицию Москвы министр иностранных дел озвучил во время совместной пресс-конференции со своим казахским коллегой в Нур-Султане.

Глава российской дипломатии также прокомментировал обмен заявлениями между Вашигтоном и Анкарой.

Расширенную версию заявления Лаврова – смотри в нашем видео.

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