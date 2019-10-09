Требование транспортников: повысить тариф на междугородние перевозки - видео

Автоперевозчики вышли на протест с требованием о повышении тарифов на проезд.
На главной площади припарковались более 250 микроавтобусов, вызвав километровую пробку в центре города. Между тем, из-за забастовки была приостановлена работа более 600 междугородних маршрутов.
Ассоциация патронатов автоперевозчиков призывает к увеличению тарифа на 44 бана за один километр.
Правительство считает, что говорить о каком-либо повышении стоимости оплаты проезда можно только после того, как операторы рынка обеспечат "цивилизованные условия" перевозки пассажиров.
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