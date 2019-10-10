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Урекян о бомбе замедленного действия в подземном Кишиневе

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Бывший столичный градоначальник рассказал о состоянии городских коммуникаций без прикрас – впору кричать караул!

Жажда наживы некоторых предпринимателей и безответственность определенных городских чиновников привела подземные коммуникации и экологию Кишинева в плачевное состояние. Если ситуацию не изменить – серьезные неприятности в городе неизбежны. Об этом рассказал бывший примар муниципия Кишинев Серафим Урекян на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"При этом хаосе, который творится в области градостроительства есть одна бомба замедленного действия, которая, хотим мы того или нет, сработает. Я имею в виду, что кроме надземного города, который приносит барыши отдельно взятым джентльменам, существует и подземный город", - отметил экс-мэр.

Яма между школами
© Sputnik / очевидец
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Он уточнил, что тысячи километров подземных инженерных сооружений эксплуатируются на пределе возможностей.

"Есть электрические сети, полторы тысячи километров канализационных сетей, девятьсот километров ливневой канализации, полторы тысячи километров тепловых сетей, водопроводные сети и т.д. Вся эта инфраструктура не развивается. Все, что строится сегодня, хочу сказать, что строится с огромными нарушениями, и безжалостно эксплуатируется то, что было сделано до нас".

"Не верите мне? Посмотрите, что происходит у жилых домов, построенных рядом с Республиканской больницей – нечистоты выходят на поверхность, потому что канализационные сети просто не были рассчитаны на такой поток этих стоков".

По его словам, власти города не могут цивилизовано решить экологические проблемы столицы, в том числе проблему утилизации отходов; в Кишиневе происходит целенаправленное уничтожение зеленых насаждений и т.д.

"Пора прекратить этот хаос. Мы не можем дальше оставлять город на произвол судьбы. Необходимо вовлекать население города в дела столицы", - резюмировал Серафим Урекян.

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